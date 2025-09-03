ua en ru
Макс Барских показал, как стильно носить самый трендовый цвет осени (фото)

Среда 03 сентября 2025 08:20
Макс Барских показал, как стильно носить самый трендовый цвет осени (фото) Модный пример от Макса Барских, который хочется повторить (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Главным фаворитом сезона осень-зима 2025 стал цвет бургунди. Глубокий оттенок, который сочетает в себе благородство красного вина и теплоту осенней листвы, отлично смотрится в мужском гардеробе. И певец Макс Барских на собственном примере показал, как носить этот трендовый цвет в повседневных образах.

Как мужчинам стильно носить цвет бургунди, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Барских.

Бургунди с акцентом на верх

На одном из опубликованных в блоге фото певец предстает в свободной рубашке трендового цвета, которую удачно соединил с коричневыми брюками и черной майкой.

Контраст теплых оттенков создал элегантный дуэт, подчеркивающий атмосферу осеннего сезона и одновременно добавляет настроение.

Свободный крой рубашки делает лук расслабленным, но не лишенным шарма.

Такой образ выглядит сдержанно, но в то же время ярко и современно.

Макс Барских показал, как стильно носить самый трендовый цвет осени (фото)Как мужчинам носить бургунди (фото: instagram.com/max_barskih)

В виде аксессуаров

На другом фото Барских предстал в спортивном, более урбанистическом стиле, дополнив свой образ кепкой цвета бургунди.

Здесь он сделал ставку на аксессуар, который сразу привлекает внимание, даже в сочетании с базовыми серыми брюками и белой футболкой.

Отличный способ для мужчин добавить настроения в свой повседневный аутфит.

Макс Барских показал, как стильно носить самый трендовый цвет осени (фото)Барских показал, как носить трендовый цвет (фото: instagram.com/max_barskih)

Как и с чем сочетать цвет бургунди осенью

В офис можно носить рубашку или свитер бургунди с классическими брюками серого или темно-коричневого цвета.

Для повседневных выходов попробуйте худи или кардиган в винном оттенке с джинсами прямого кроя.

Если создавать тотал-луки желания нет, можно добавлять цвет через аксессуары. Кепка, шарф или сапоги освежат любой нейтральный образ.

Лучше всего носить оттенки бургунди с бежевым, серым, черным, глубоким зеленым цветом или денимом.

