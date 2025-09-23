UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Макрону заблокували дорогу в Нью-Йорку через кортеж Трампа (відео)

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Франції Еммануель Макрон після виступу в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку опинився в курйозній ситуації. Вчора його автомобіль заблокувала американська поліція через проїзд кортежу президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.

Інцидент стався одразу після того, як Макрон офіційно оголосив про визнання Францією Держави Палестина. Вирушаючи до французького посольства, президент був змушений зупинитися на вулиці.

"Перепрошую, пане президент, зараз все заблоковано", - звернувся до нього поліцейський, сигналізуючи про наближення президентського кортежу США.

На відео у соцмережах видно, як Макрон телефонує своєму американському колезі, намагаючись владнати ситуацію. 

"Уявляєте, я зараз чекаю на вулиці, бо для вас все заблоковано", - сказав французький президент у телефонній розмові з усмішкою.

Через кілька хвилин очікування вулицю відкрили лише для пішоходів. Це змусило Макрона продовжити розмову з Дональдом Трампом просто посеред вулиці, прямуючи пішки до посольства.

Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, на Генасамблеї ООН президент Еммануель Макрон оголосив, що Франція офіційно визнала державу Палестина.

Перед тим видання Politico писало, що Макрон на Генасамблеї ООН хоче об'єднати групу країн навколо ідеї визнання Палестини.

Генасамблея ООН

Ювілейна 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочалася в Нью-Йорку і триватиме з 23 по 29 вересня.

Участь у заході беруть понад 100 глав держав. Лідери обговорюватимуть глобальні виклики - від питань миру та безпеки до зміни клімату, прав людини та сталого розвитку.

