Макрону заблокували дорогу в Нью-Йорку через кортеж Трампа (відео)

Інцидент стався одразу після того, як Макрон офіційно оголосив про визнання Францією Держави Палестина. Вирушаючи до французького посольства, президент був змушений зупинитися на вулиці.

"Перепрошую, пане президент, зараз все заблоковано", - звернувся до нього поліцейський, сигналізуючи про наближення президентського кортежу США.

На відео у соцмережах видно, як Макрон телефонує своєму американському колезі, намагаючись владнати ситуацію.

"Уявляєте, я зараз чекаю на вулиці, бо для вас все заблоковано", - сказав французький президент у телефонній розмові з усмішкою.

Через кілька хвилин очікування вулицю відкрили лише для пішоходів. Це змусило Макрона продовжити розмову з Дональдом Трампом просто посеред вулиці, прямуючи пішки до посольства.