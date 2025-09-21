Макрон готує дипломатичний фронт проти США та Ізраїлю на Генасамблеї ООН, - Politico

На Генасамблеї ООН президент Франції Емманюель Макрон ланує об’єднати групу країн навколо ідеї визнання Палестинської держави. Його задум полягає у створенні глобальної противаги позиції США та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Париж пропонує оголосити про визнання Палестини низкою країн - серед них Франція, Велика Британія, Бельгія, Португалія, Люксембург, Мальта, Андорра, Австралія та Канада. Один із французьких посадовців назвав цей крок "дипломатичною перемогою" для Парижа.

Кінцева мета президента Франції - показати, що існує глобальна альтернатива підтримці президентом США Дональдом Трампом війни Ізраїлю в Газі та посилити міжнародний тиск заради миру.

Розкол у ЄС

Попри плани Макрона, ініціатива оголила глибокі суперечності всередині Євросоюзу. Німеччина, Італія, Греція та Нідерланди відмовляються приєднуватися до визнання Палестини.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть не планує приїхати до Нью-Йорка. А прем’єрка Італії Джорджа Мелоні наголошує, що вона не підтримує визнання палестинської держави "до того, як вона буде створена".

Дипломатичні ризики

Один із європейських дипломатів на умовах анонімності зазначив, що ризик полягає у можливих поступках Ізраїлю під тиском міжнародної спільноти. Проте він визнав, що цього не відбувається, оскільки США залишаються головним союзником Ізраїлю, а Тель-Авів лише пришвидшує анексію Західного берега.

Ще один дипломат підкреслив, що поки Ізраїль має підтримку Вашингтона і систему захисту "Залізний купол", ситуація не зміниться.

Для багатьох спостерігачів ініціатива Макрона важлива не як швидкий результат, а як спроба переломити хід відносин Європи з Ізраїлем.

22 вересня в ООН президент Франції проведе конференцію з питання визнання Палестини. Він вважає, що рішення Франції та низки західних країн стане знаковим кроком на шляху до миру на Близькому Сході.