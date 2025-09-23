Макрону заблокировали дорогу в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа (видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон после выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке оказался в курьезной ситуации. Вчера его автомобиль заблокировала американская полиция из-за проезда кортежа президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ.
Инцидент произошел сразу после того, как Макрон официально объявил о признании Францией Государства Палестина. Отправляясь к французскому посольству, президент был вынужден остановиться на улице.
"Извините, господин президент, сейчас все заблокировано", - обратился к нему полицейский, сигнализируя о приближении президентского кортежа США.
На видео в соцсетях видно, как Макрон звонит своему американскому коллеге, пытаясь уладить ситуацию.
"Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все заблокировано", - сказал французский президент в телефонном разговоре с улыбкой.
Через несколько минут ожидания улицу открыли только для пешеходов. Это заставило Макрона продолжить разговор с Дональдом Трампом прямо посреди улицы, направляясь пешком к посольству.
Напомним, в понедельник, 22 сентября, на Генассамблее ООН президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция официально признала государство Палестина.
Перед тем издание Politico писало, что Макрон на Генассамблее ООН хочет объединить группу стран вокруг идеи признания Палестины.
Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке и продлится с 23 по 29 сентября.
Участие в мероприятии принимают более 100 глав государств. Лидеры будут обсуждать глобальные вызовы - от вопросов мира и безопасности до изменения климата, прав человека и устойчивого развития.