У Макрона заявили про підготовку до можливих переговорів з Путіним

Єлисейський палац вітає заяву Кремля про готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
У Макрона заявили, що "найближчими днями" вирішать, на яких умовах можуть відбутися переговори з Путіним.
"Ми вітаємо те, що Кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями ми повідомимо про найкращий спосіб дій", - зазначили в Єлисейському палаці.
Нагадаємо, кілька днів тому президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі доведеться знайти власний спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним, а не через США, які активно просувають мирні переговори.
"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", - сказав президент Франції, додавши, що Європа вимагає місце за столом переговорів про мир в Україні.
У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий вести діалог із Макроном.