UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Макрона заявили про підготовку до можливих переговорів з Путіним

Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Єлисейський палац вітає заяву Кремля про готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

У Макрона заявили, що "найближчими днями" вирішать, на яких умовах можуть відбутися переговори з Путіним.

"Ми вітаємо те, що Кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями ми повідомимо про найкращий спосіб дій", - зазначили в Єлисейському палаці.

Переговори Макрона та Путіна

Нагадаємо, кілька днів тому президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі доведеться знайти власний спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним, а не через США, які активно просувають мирні переговори.

"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", - сказав президент Франції, додавши, що Європа вимагає місце за столом переговорів про мир в Україні.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий вести діалог із Макроном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінФранціяРосійська ФедераціяЕммануель Макрон