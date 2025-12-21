RU

У Макрона заявили о подготовке к возможным переговорам с Путиным

Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Елисейский дворец приветствует заявление Кремля о готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

У Макрона заявили, что "в ближайшие дни" решат, на каких условиях могут состояться переговоры с Путиным.

"Мы приветствуем то, что Кремль дал публичное согласие на такой подход. В ближайшие дни мы сообщим о наилучшем способе действий", - отметили в Елисейском дворце.

 

Переговоры Макрона и Путина

Напомним, несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется найти собственный способ непосредственно взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным, а не через США, которые активно продвигают мирные переговоры.

"Или будет достигнут прочный мир, или мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - сказал президент Франции, добавив, что Европа требует место за столом переговоров о мире в Украине.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном.

