У Макрона заявили о подготовке к возможным переговорам с Путиным

Переговоры Макрона и Путина

Напомним, несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется найти собственный способ непосредственно взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным, а не через США, которые активно продвигают мирные переговоры.

"Или будет достигнут прочный мир, или мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - сказал президент Франции, добавив, что Европа требует место за столом переговоров о мире в Украине.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном.