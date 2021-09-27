В Макрона на выставке бросили яйцо, нападавшего задержали

В президента Франции Эммануэля Макрона бросили яйцо. Нападавшего задержали, а французский лидер уже заявил, что хочет с ним встретиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter местного издания LyonMag.
Сообщается, что инцидент произошел в ходе его поездки в Лион. На выставке неизвестный бросил яйцо в Макрона, после чего нападавшего задержали силы безопасности. Также сообщается, что тот кричал "Да здравствует революция".
Издание уточняет, что президент не пострадал, а яйцо отлетело от плеча, даже не разбившись.
Напомним, летом Макрону во время поездки по стране дали пощечину.
Нападавший в итоге получил 18 месяцев тюрьмы с отсрочкой на 14 месяцев.