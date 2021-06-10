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Мужчину, который дал пощечину Макрону, приговорили к тюрьме

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Франция, Четверг 10 июня 2021 18:38
Мужчину, который дал пощечину Макрону, приговорили к тюрьме Фото: мужчину, который дал пощечину Макрону, приговорили к тюрьме (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Мужчина, который дал пощечину президенту Франции Эмануэлю Макрону, приговорили к тюремному заключению. Он получил 18 месяцев с 14-месячной отсрочкой.

Об этом сообщает AFP.

"Мужчина, который ударил президента Франции Макрона, получил 18 месяцев тюрьмы, 14 из которых отсрочены", - говорится в сообщении.

Прокуратура просила приговорить к 18 месяцам тюремного заключения мужчину, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону во время его визита в юго-восточную часть страны в начале этой недели.

Как рассказал прокурор Алекс Перрин, подозреваемый, приближенный к движению "желтых жилетов" и разделяющий ультраправые мнения, пояснил, что "действовал инстинктивно", чтобы выразить свое недовольство.

Обвиняемые являются членами местных групп, связанных с "боевыми искусствами и средневековьем", сказал прокурор.

Статья о насилии в отношении лица, облеченного властью, по которой обвиняется 28-летний Дамьен Т., предусматривает максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

Французскому президенту Эммануэлю Макрону 8 июня во время поездки по стране дали пощечину. После инцидента стало известно об аресте двух человек-28-летнего Дамьена Т. и Артура К.

Отметим, инцидент с пощечиной Макрон назвал единичным и ни с чем не связанным. Французский лидер призвал не преувеличивать его.

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