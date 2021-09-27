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У Макрона на виставці кинули яйце, нападника затримали

Автор: Юлія Бойко

У президента Франції Еммануеля Макрона кинули яйце. Нападника затримали, а французький лідер вже заявив, що хоче з ним зустрітися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter місцевого видання LyonMag.

Повідомляється, що інцидент стався в ході його поїздки до Ліона. На виставці невідомий кинув яйце в Макрона, після чого нападника затримали сили безпеки. Також повідомляється, що той кричав "Хай живе революція".

Видання уточнює, що президент не постраждав, а яйце відлетіло від плеча, навіть не розбившись.

Нагадаємо, влітку Макрону під час поїздки по країні дали ляпас.

Нападник у підсумку отримав 18 місяців в'язниці з відстрочкою на 14 місяців.

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ФранціяЕммануель Макрон