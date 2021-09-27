У Макрона на виставці кинули яйце, нападника затримали

У президента Франції Еммануеля Макрона кинули яйце. Нападника затримали, а французький лідер вже заявив, що хоче з ним зустрітися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter місцевого видання LyonMag.

Повідомляється, що інцидент стався в ході його поїздки до Ліона. На виставці невідомий кинув яйце в Макрона, після чого нападника затримали сили безпеки. Також повідомляється, що той кричав "Хай живе революція".

Видання уточнює, що президент не постраждав, а яйце відлетіло від плеча, навіть не розбившись.