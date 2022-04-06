У Макрона не увидели значительных подвижек в переговорах между Украиной и Россией
По данным источника в Париже, в переговорах между Украиной и Россией не было значительных подвижек. Кроме того, ужасные убийства мирных граждан в Буче также усложняют переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Шок от Бучи не способствует прогрессу в переговорах", - сказал источник после часового телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его коллегой Владимиром Зеленским.
Источник добавил, что Зеленский по-прежнему заинтересован в "поддержании и продвижении переговоров с российской стороной", а также в посреднической роли Франции.
Два лидера обсудили конкретные меры, которые необходимо принять, чтобы "убедиться, что преступления России не останутся безнаказанными".
По словам источника, Макрон подтвердил готовность Франции содействовать расследованию и документированию насилия, совершенного в отношении мирных жителей.
Макрон также спросил у Зеленского о сообщениях об изнасилованиях украинских женщин российскими солдатами, и украинский президент подтвердил это. Зеленский уверил Макрона, что случаи насилия над женщинами были.
Напомним, Зеленский заявил, что договорился с Макроном о помощи в расследовании военных преступлений России.
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