У Макрона не увидели значительных подвижек в переговорах между Украиной и Россией

По данным источника в Париже, в переговорах между Украиной и Россией не было значительных подвижек. Кроме того, ужасные убийства мирных граждан в Буче также усложняют переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Шок от Бучи не способствует прогрессу в переговорах", - сказал источник после часового телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его коллегой Владимиром Зеленским.

Источник добавил, что Зеленский по-прежнему заинтересован в "поддержании и продвижении переговоров с российской стороной", а также в посреднической роли Франции.

Два лидера обсудили конкретные меры, которые необходимо принять, чтобы "убедиться, что преступления России не останутся безнаказанными".

По словам источника, Макрон подтвердил готовность Франции содействовать расследованию и документированию насилия, совершенного в отношении мирных жителей.

Макрон также спросил у Зеленского о сообщениях об изнасилованиях украинских женщин российскими солдатами, и украинский президент подтвердил это. Зеленский уверил Макрона, что случаи насилия над женщинами были.