ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Макрона не увидели значительных подвижек в переговорах между Украиной и Россией

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 04:52
У Макрона не увидели значительных подвижек в переговорах между Украиной и Россией Фото: переговоры между Украиной и Россией (t.me/nextalive)
Автор: Роман Мирончук

По данным источника в Париже, в переговорах между Украиной и Россией не было значительных подвижек. Кроме того, ужасные убийства мирных граждан в Буче также усложняют переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Шок от Бучи не способствует прогрессу в переговорах", - сказал источник после часового телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его коллегой Владимиром Зеленским.

Источник добавил, что Зеленский по-прежнему заинтересован в "поддержании и продвижении переговоров с российской стороной", а также в посреднической роли Франции.

Два лидера обсудили конкретные меры, которые необходимо принять, чтобы "убедиться, что преступления России не останутся безнаказанными".

По словам источника, Макрон подтвердил готовность Франции содействовать расследованию и документированию насилия, совершенного в отношении мирных жителей.

Макрон также спросил у Зеленского о сообщениях об изнасилованиях украинских женщин российскими солдатами, и украинский президент подтвердил это. Зеленский уверил Макрона, что случаи насилия над женщинами были.

Напомним, Зеленский заявил, что договорился с Макроном о помощи в расследовании военных преступлений России.

Мы также писали о том, что Евросоюз готовит пятый пакет санкций против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Эммануэль Макрон
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации