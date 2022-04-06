У Макрона не побачили значних зрушень у переговорах між Україною і Росією

За даними джерела в Парижі, в переговорах між Україною і Росією не було значних зрушень. Крім того, жахливі вбивства мирних громадян у Бучі також ускладнюють переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Шок від Бучі не сприяє прогресу в переговорах", - сказало джерело після годинної телефонної розмови між президентом Франції Еммануелем Макроном і його колегою Володимиром Зеленським.

Джерело додало, що Зеленський як і раніше зацікавлений в "підтримці і просуванні переговорів з російською стороною", а також у посередницькій ролі Франції.

Два лідери обговорили конкретні заходи, які необхідно вжити, щоб "переконатися, що злочини Росії не залишаться безкарними".

За словами джерела, Макрон підтвердив готовність Франції сприяти розслідуванню і документуванню насильства, вчиненого щодо мирних жителів.

Макрон також запитав Зеленського про повідомлення про згвалтування українських жінок російськими солдатами, і український президент підтвердив це. Зеленський запевнив Макрона, що випадки насильства над жінками були.