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Зеленский договорился с Макроном о помощи в расследовании военных преступлений России

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Среда 06 апреля 2022 00:22
Зеленский договорился с Макроном о помощи в расследовании военных преступлений России Владимир Зеленский провел переговоры с Эммануэлем Макроном (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский рассказал о беседе со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили гуманитарную ситуацию в нашей стране, а также расследование преступлений оккупационных войск РФ в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Зеленский беседовал с Макроном 5 апреля о ситуации во временно оккупированных районах, а также как можно сейчас помочь людям в заблокированном российскими захватчиками Мариуполе.

"Также договорились, что Франция предоставит необходимую техническую, экспортную помощь в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах нашего государства", - сказал президент.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости новых санкций против РФ за военные преступления в Буче.

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