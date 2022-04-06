Зеленский договорился с Макроном о помощи в расследовании военных преступлений России
Президент Владимир Зеленский рассказал о беседе со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили гуманитарную ситуацию в нашей стране, а также расследование преступлений оккупационных войск РФ в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.
Зеленский беседовал с Макроном 5 апреля о ситуации во временно оккупированных районах, а также как можно сейчас помочь людям в заблокированном российскими захватчиками Мариуполе.
"Также договорились, что Франция предоставит необходимую техническую, экспортную помощь в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах нашего государства", - сказал президент.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости новых санкций против РФ за военные преступления в Буче.
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