ЕС готовит пятый пакет санкций против РФ: какие ограничения могут ввести

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

В настоящее время ЕС работает над пятым пакетом санкций против России, и ожидается, что новый пакет мер будет одобрен не позднее конца текущей недели. Один из рассматриваемых вариантов, по словам дипломатов, — поэтапное введение санкций в отношении ограничений импорта нефти и угля из РФ.

Предполагается повысить таможенный тариф на импорт российских энергоносителей, который должен побудить государства быстро сократить их использование. Также предполагается ограничить лизинг самолетов, а также экспорт авиационного топлива и предметов роскоши.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести запрет на импорт российской нефти и угля. Некоторые члены ЕС, которые ранее кардинально выступали против энергетических санкций, стали более открыто поддерживать такой шаг. Польша также ранее объявила о прекращении импорта российского угля.

Тем не менее есть очень активная группа стран ЕС, которые по-прежнему выступают против утверждения каких-либо энергетических санкций.

"Мы должны сильнее давить на Путина, и экономически изолировать Россию, разорвать с ней все экономические отношения. Но на данный момент прекратить импорт газа не видится возможным", — заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Его австрийский коллега также выступил против введения эмбарго на покупку российского газа. По оценкам ЕС, Австрия в 2020 году импортировала почти 60% объема потребляемого природного газа из России. Болгария, Чехия, Латвия и Венгрия находятся еще в большей зависимости от российского газа. Потому по мнению многих экономических экспертов ожидать введения комплексного эмбарго на энергоносители в краткосрочной перспективе не стоит.