ЕС готовит пятый пакет санкций против РФ: какие ограничения могут ввести
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, готовит новый план санкций. Официальные лица заявили, что прорабатывается несколько сценариев, самый радикальный предусматривает запрет импорта энергоносителей из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
В настоящее время ЕС работает над пятым пакетом санкций против России, и ожидается, что новый пакет мер будет одобрен не позднее конца текущей недели. Один из рассматриваемых вариантов, по словам дипломатов, — поэтапное введение санкций в отношении ограничений импорта нефти и угля из РФ.
Предполагается повысить таможенный тариф на импорт российских энергоносителей, который должен побудить государства быстро сократить их использование. Также предполагается ограничить лизинг самолетов, а также экспорт авиационного топлива и предметов роскоши.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести запрет на импорт российской нефти и угля. Некоторые члены ЕС, которые ранее кардинально выступали против энергетических санкций, стали более открыто поддерживать такой шаг. Польша также ранее объявила о прекращении импорта российского угля.
Тем не менее есть очень активная группа стран ЕС, которые по-прежнему выступают против утверждения каких-либо энергетических санкций.
"Мы должны сильнее давить на Путина, и экономически изолировать Россию, разорвать с ней все экономические отношения. Но на данный момент прекратить импорт газа не видится возможным", — заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Его австрийский коллега также выступил против введения эмбарго на покупку российского газа. По оценкам ЕС, Австрия в 2020 году импортировала почти 60% объема потребляемого природного газа из России. Болгария, Чехия, Латвия и Венгрия находятся еще в большей зависимости от российского газа. Потому по мнению многих экономических экспертов ожидать введения комплексного эмбарго на энергоносители в краткосрочной перспективе не стоит.
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