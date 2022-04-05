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ЕС готовит пятый пакет санкций против РФ: какие ограничения могут ввести

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Брюссель, Вторник 05 апреля 2022 03:40
ЕС готовит пятый пакет санкций против РФ: какие ограничения могут ввести Газотранспортная система в ЕС (Фото: dw.com)
Автор: Константин Широкун

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, готовит новый план санкций. Официальные лица заявили, что прорабатывается несколько сценариев, самый радикальный предусматривает запрет импорта энергоносителей из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

В настоящее время ЕС работает над пятым пакетом санкций против России, и ожидается, что новый пакет мер будет одобрен не позднее конца текущей недели. Один из рассматриваемых вариантов, по словам дипломатов, — поэтапное введение санкций в отношении ограничений импорта нефти и угля из РФ.

Предполагается повысить таможенный тариф на импорт российских энергоносителей, который должен побудить государства быстро сократить их использование. Также предполагается ограничить лизинг самолетов, а также экспорт авиационного топлива и предметов роскоши.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести запрет на импорт российской нефти и угля. Некоторые члены ЕС, которые ранее кардинально выступали против энергетических санкций, стали более открыто поддерживать такой шаг. Польша также ранее объявила о прекращении импорта российского угля.

Тем не менее есть очень активная группа стран ЕС, которые по-прежнему выступают против утверждения каких-либо энергетических санкций.

"Мы должны сильнее давить на Путина, и экономически изолировать Россию, разорвать с ней все экономические отношения. Но на данный момент прекратить импорт газа не видится возможным", — заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Его австрийский коллега также выступил против введения эмбарго на покупку российского газа. По оценкам ЕС, Австрия в 2020 году импортировала почти 60% объема потребляемого природного газа из России. Болгария, Чехия, Латвия и Венгрия находятся еще в большей зависимости от российского газа. Потому по мнению многих экономических экспертов ожидать введения комплексного эмбарго на энергоносители в краткосрочной перспективе не стоит.

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