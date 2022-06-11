У Макрона оправдались после призывов не унижать Россию

Франция не планирует идти на уступки Москвы и хочет, чтобы Украина выиграла войну против России и восстановила свою территориальную целостность.

Об этом заявил представитель французского президента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Украина и восточноевропейские союзники раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о том, что важно не "унижать" Россию, чтобы после завершения боевых действий можно было найти дипломатическое решение для ее выхода из изоляции.

"Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим восстановления территориальной целостности Украины", - сказал представитель президента в ответ на вопрос журналистов о комментариях Макрона.

Французский президент неоднократно общался с президентом РФ Владимиром Путиным после развязывания им широкомасштабной войны в Украине о прекращении огня и организации переговоров между Киевом и Москвой.

"В том, что говорит президент, нет духа уступок ни Путину, ни России. Когда он говорит с ним прямо, это не компромисс, а то, чтобы сказать, как мы видим вещи", - сказал чиновник.