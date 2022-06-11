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У Макрона оправдались после призывов не унижать Россию

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Париж, Суббота 11 июня 2022 17:42
У Макрона оправдались после призывов не унижать Россию Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Франция не планирует идти на уступки Москвы и хочет, чтобы Украина выиграла войну против России и восстановила свою территориальную целостность.

Об этом заявил представитель французского президента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украина и восточноевропейские союзники раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о том, что важно не "унижать" Россию, чтобы после завершения боевых действий можно было найти дипломатическое решение для ее выхода из изоляции.

"Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим восстановления территориальной целостности Украины", - сказал представитель президента в ответ на вопрос журналистов о комментариях Макрона.

Французский президент неоднократно общался с президентом РФ Владимиром Путиным после развязывания им широкомасштабной войны в Украине о прекращении огня и организации переговоров между Киевом и Москвой.

"В том, что говорит президент, нет духа уступок ни Путину, ни России. Когда он говорит с ним прямо, это не компромисс, а то, чтобы сказать, как мы видим вещи", - сказал чиновник.

Напомним, Макрон заявлял, что Россию не нужно сейчас унижать, чтобы после завершения войны против Украины она смогла выйти из политической изоляции. Президент Франции также назвал войну исторической ошибкой президента РФ Владимира Путина.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что для мирового сообщества важно поставить Россию на место. Президент Украины Владимир Зеленский также резко ответил на призыв Макрона.

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