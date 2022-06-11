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У Макрона виправдались після закликів не принижувати Росію

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Париж, Субота 11 червня 2022 17:42
У Макрона виправдались після закликів не принижувати Росію Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Франція не планує йти на поступки Москви і хоче, щоб Україна виграла війну проти Росії та відновила свою територіальну цілісність.

Про це заявив представник французького президента, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Україна та східноєвропейські союзники розкритикували президента Франції Еммануеля Макрона після його заяви про те, що важливо не "принижувати" Росію, щоб після завершення бойових дій можна було знайти дипломатичне рішення для її виходу з ізоляції.

"Як сказав президент, ми хочемо перемоги України. Ми хочемо відновлення територіальної цілісності України", - сказав представник президента у відповідь на запитання журналістів про коментарі Макрона.

Французький президент неоднократно спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним після розв'язання ним широкомасштабної війни в Україні щодо припинення вогню та організації переговорів між Києвом і Москвою.

"У тому, що говорить президент, немає духу поступки ні Путіну, ні Росії. Коли він говорить з ним прямо, це не компроміс, а те, щоб сказати, як ми бачимо речі", - сказав чиновник.

Нагадаємо, Макрон заявляв, що Росію не потрібно зараз принижувати, щоб після завершення війни проти України вона змогла вийти з політичної ізоляції. Президент Франції також назвав війну історичною помилкою президента РФ Володимира Путіна.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що для світової спільноти важливо поставити Росію на місце. Президент України Володимир Зеленський також різко відповів на заклик Макрона.

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