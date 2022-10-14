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У Макрона назвали безглуздою пропозицію Путіна про газовий хаб у Туреччині

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона назвали безглуздою пропозицію президента РФ Володимира Путіна президенту Туреччини Реджепу Ердогану про будівництво газового хаба біля кордонів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Після аварії на газопроводі "Північний потік" та відмови Європи розпочати експлуатацію "Північного потоку - 2" обсяги постачання російського газу до ЄС різко впали.

"Немає жодного сенсу у створенні нової інфраструктури, яка б дозволила імпортувати ще більше російського газу", - заявили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, Путін сказав на зустрічі в Астані, що цей хаб на кордоні Туреччини з країнами ЄС міг би стати, зокрема й майданчиком, на якому визначається ціна газу.

Раніше стало відомо, що на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" було виявлено три витоки газу.

Після цього шведські сейсмологи припустили, що причиною витоку могли бути підводні вибухи.

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