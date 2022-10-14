У Макрона назвали бессмысленным предложение Путина о газовом хабе в Турции

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона назвали бессмысленным предложение президента РФ Владимира Путина президенту Турции Реджепу Эрдогану о строительстве газового хаба у границ ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Нет никакого смысла в создании новой инфраструктуры, которая позволила бы импортировать еще больше российского газа", - заявили в Елисейском дворце.
Напомним, Путин сказал на встрече в Астане, что этот хаб на границе Турции со странами ЕС мог бы стать, в том числе и площадкой, на которой определяется цена газа.
Ранее стало известно, что на трубопроводах “Северный поток-1” и “Северный поток-2” были обнаружены три утечки газа.
После этого шведские сейсмологи предположили, что причиной утечки могли быть подводные взрывы.
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