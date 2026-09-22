Макрон заявив, що обговорив із Трампом енергетичне перемир'я між Україною та Росією

Під час спілкування з журналістами Макрон сказав, що він і Трамп провели "дуже хорошу" та "дуже конструктивну" дискусію з приводу війни та погодилися з необхідністю допомогти Києву зміцнити оборону.

"У нас відбулася тривала дискусія щодо України та Росії, щодо необхідності швидшої та рішучої допомоги нашим українським друзям у плані перехоплювачів, оскільки це ключове питання з погляду оборони", - сказав французький лідер.

Не вдаючись до подробиць, Макрон сказав, що вони також обговорили ідею припинення ударів по енергетичному сектору – тему, яку він порушить на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Французький лідер додав, що допомога енергетичній системі України залишається пріоритетом, оскільки війна продовжує впливати на безпеку по всій Європі. Також Макрон висловив сподівання на досягнення прогресу під час щорічної зустрічі лідерів ООН.