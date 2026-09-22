Макрон заявил, что обсудил с Трампом энергетическое перемирие между Украиной и Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в понедельник обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и РФ на атаки, связанные с энергетическим сектором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время общения с журналистами Макрон сказал, что он и Трамп провели "очень хорошую" и "очень конструктивную" дискуссию по поводу войны и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону.
"У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны", - сказал французский лидер.
Не вдаваясь в подробности, Макрон сказал, что они также обсудили идею прекращения ударов по энергетическому сектору - тему, которую он поднимет на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским..
Французский лидер добавил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку война продолжает оказывать влияние на безопасность по всей Европе. Также Макрон выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.
Напомним, на днях 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Источники издания Axios утверждают, что Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как из-за этого растет цена на дизель.
Также было подтверждено, что в США Зеленский и Трамп проведут встречу. По данным РБК-Украина, Украина не ожидает прорывов в беседе, но главное внимание будет посвящено энергетической деэскалации.
Кроме того, 21 сентября Зеленский назвал условие для прекращения ударов по российским НПЗ. Он сказал, что Украина сделает это в ответ на шаги Кремля по деэскалации. Среди объектов, которые не должны быть под атакой, он назвал энергетику, критическую инфраструктуру и продовольственный экспорт.