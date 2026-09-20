Трамп під час дзвінка з Зеленським вкотре просив припинити удари по НПЗ РФ, - Axios

З'явились нові деталі телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. За словами джерела, обізнаного з розмовою, значну частину дзвінка займало одне конкретне прохання Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами джерела, обізнаного з розмовою, Дональд Трамп неодноразово просив Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи - такі удари, за його словами, підвищують світові ціни на дизельне паливо.

"Слово "дизель" згадувалось під час розмови багато разів", - розповіло джерело виданню.

За даними Axios, зустріч Зеленського з Трампом на полях Генасамблеї ООН орієнтовно відбудеться у вівторок.

Видання нагадує: зустріч відбудеться через кілька днів після того, як Трамп підписав закон про санкції проти Росії та затвердив найбільшу угоду про озброєння між США та Україною з моменту вступу на посаду - обидва кроки Київ домагався місяцями.