Трамп під час дзвінка з Зеленським вкотре просив припинити удари по НПЗ РФ, - Axios
З'явились нові деталі телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. За словами джерела, обізнаного з розмовою, значну частину дзвінка займало одне конкретне прохання Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами джерела, обізнаного з розмовою, Дональд Трамп неодноразово просив Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи - такі удари, за його словами, підвищують світові ціни на дизельне паливо.
"Слово "дизель" згадувалось під час розмови багато разів", - розповіло джерело виданню.
За даними Axios, зустріч Зеленського з Трампом на полях Генасамблеї ООН орієнтовно відбудеться у вівторок.
Видання нагадує: зустріч відбудеться через кілька днів після того, як Трамп підписав закон про санкції проти Росії та затвердив найбільшу угоду про озброєння між США та Україною з моменту вступу на посаду - обидва кроки Київ домагався місяцями.
Нагадаємо, це не перший раз, коли Трамп заявляє про своє прохання до Зеленського - раніше президент США вже казав, що попросив українського лідера припинити удари по НПЗ Росії, пояснюючи це зростанням цін на паливо.
Ще раніше Трамп заявляв, що Україна має припинити удари по російській інфраструктурі, оскільки це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизельного пального - за словами американського президента, Зеленському слід змінити тактику.
Також нагадаємо, що в Кремлі готуються до чергової зустрічі з представниками команди Дональда Трампа - за словами російських дипломатів, ключова мета перемовин - усунення "подразників" у двосторонніх відносинах між США та РФ.
Водночас Путін продовжує звинувачувати Україну у нібито небажанні вести переговори та блокуванні процесів для досягнення миру.