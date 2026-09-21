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Що Україна очікує від зустрічі Зеленського і Трампа: джерело розкрило деталі

21:59 21.09.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Що Україна очікує від зустрічі Зеленського і Трампа: джерело розкрило деталі Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (facebook.com_zelenskyy.official)
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Головна увага під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом буде приділена енергетичній деескалації.

Про це РБК-Україна розповів поінформований співрозмовник.

"Поки що не очікуємо проривів, але головна увага приділяється енергетичній деескалації", - відповіло джерело на питання щодо очікувань від зустрічі.

Раніше джерело РБК-Україна повідомило, що зустріч президентів України та США запланована на вівторок, 22 вересня.

Згідно з даними поінформованого джерела, Зеленський і Трамп мають зустрітися у другій половині дня або увечері за київським часом.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна та США готуються до зустрічі на найвищому рівні в Нью-Йорку. За його словами, переговори можуть мати значний вплив на подальший дипломатичний трек.

Зазначимо, сьогодні Зеленський у відповідь на допис Трампа заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Кремль зробить відповідні кроки для деескалації.

Крім того, Зеленський заявив, що допускає особисті переговори з російським диктатором. За його словами, ключовим питанням має бути конкретний результат зустрічі.

Президент наголосив, що перспектива такої зустрічі не викликає в нього позитивних емоцій і це "точно не найкращий день у моєму житті".

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