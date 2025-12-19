Макрон заявив про необхідність для Європи відновити контакти з Путіним

Європі доведеться знайти власний спосіб якось безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним, а не робити це через США, які активно просувають мирні переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує Bloomberg.
"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", - заявив президент Франції.
Макрон виступив після того, як лідери Європейського союзу вранці 19 грудня оголосили про згоду надати Україні позику в 90 млрд євро, відмовившись від ідеї конфіскувати заморожені активи Росії.
Але є ще одне важливе питання, і воно полягає в тому, що Європа вимагає місце за столом переговорів про мир в Україні. Зараз США перебрали на себе мирний процес, але незрозуміло, чи готовий Путін припинити війну, оскільки імперські амбіції Росії, судячи з усього, не зазнали змін.
"Ми, європейці та українці, зацікавлені у пошуку правильної структури для належного відновлення участі в цій дискусії. В іншому випадку ми будемо обговорювати це між собою з переговірниками, які потім самостійно підуть і обговорюватимуть це з росіянами. Це не ідеально", - зазначив Макрон у своєму виступі..
Нагадуємо, що тим часом Росія готує контакти зі США для уточнення, як змінився мирний план Дональда Трампа після його узгодження з Україною. При цьому прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков нагадав, що останніми тижнями американські перемовники на чолі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом проводили консультації щодо цього плану.
Ввечері 15 грудня в Берліні завершився черговий раунд переговорів щодо мирного плану. В переговорах взяли участь президент України Володимир Зеленський, лідери ЄС та спецпредставник президента США Стів Віткофф - останній заявив про "відчутний прогрес" за підсумками зустрічей.