Макрон заявив про необхідність для Європи відновити контакти з Путіним

"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", - заявив президент Франції.

Макрон виступив після того, як лідери Європейського союзу вранці 19 грудня оголосили про згоду надати Україні позику в 90 млрд євро, відмовившись від ідеї конфіскувати заморожені активи Росії.

Але є ще одне важливе питання, і воно полягає в тому, що Європа вимагає місце за столом переговорів про мир в Україні. Зараз США перебрали на себе мирний процес, але незрозуміло, чи готовий Путін припинити війну, оскільки імперські амбіції Росії, судячи з усього, не зазнали змін.

"Ми, європейці та українці, зацікавлені у пошуку правильної структури для належного відновлення участі в цій дискусії. В іншому випадку ми будемо обговорювати це між собою з переговірниками, які потім самостійно підуть і обговорюватимуть це з росіянами. Це не ідеально", - зазначив Макрон у своєму виступі..