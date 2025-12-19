RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Макрон заявил о необходимости для Европы возобновить контакты с Путиным

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Европе придется найти собственный способ как-то напрямую взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным, а не делать это через США, которые активно продвигают мирные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Bloomberg.

"Или будет достигнут прочный мир, или мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - заявил президент Франции.

Макрон выступил после того, как лидеры Европейского союза утром 19 декабря объявили о согласии предоставить Украине заем в 90 млрд евро, отказавшись от идеи конфисковать замороженные активы России.

Но есть еще один важный вопрос, и он заключается в том, что Европа требует место за столом переговоров о мире в Украине. Сейчас США взяли на себя мирный процесс, но непонятно, готов ли Путин прекратить войну, поскольку имперские амбиции России, судя по всему, не претерпели изменений.

"Мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске правильной структуры для надлежащего восстановления участия в этой дискуссии. В противном случае мы будем обсуждать это между собой с переговорщиками, которые потом самостоятельно пойдут и будут обсуждать это с россиянами. Это не идеально", - отметил Макрон в своем выступлении.

 

Напоминаем, что тем временем Россия готовит контакты с США для уточнения, как изменился мирный план Дональда Трампа после его согласования с Украиной. При этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков напомнил, что в последние недели американские переговорщики во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом проводили консультации по этому плану.

Вечером 15 декабря в Берлине завершился очередной раунд переговоров по мирному плану. В переговорах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ЕС и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф - последний заявил об "ощутимом прогрессе" по итогам встреч.

ФранцияУкраинаРоссийская ФедерацияМирные переговорымирный план США