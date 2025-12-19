Макрон заявил о необходимости для Европы возобновить контакты с Путиным

"Или будет достигнут прочный мир, или мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - заявил президент Франции.

Макрон выступил после того, как лидеры Европейского союза утром 19 декабря объявили о согласии предоставить Украине заем в 90 млрд евро, отказавшись от идеи конфисковать замороженные активы России.

Но есть еще один важный вопрос, и он заключается в том, что Европа требует место за столом переговоров о мире в Украине. Сейчас США взяли на себя мирный процесс, но непонятно, готов ли Путин прекратить войну, поскольку имперские амбиции России, судя по всему, не претерпели изменений.

"Мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске правильной структуры для надлежащего восстановления участия в этой дискуссии. В противном случае мы будем обсуждать это между собой с переговорщиками, которые потом самостоятельно пойдут и будут обсуждать это с россиянами. Это не идеально", - отметил Макрон в своем выступлении.