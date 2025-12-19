Макрон заявил о необходимости для Европы возобновить контакты с Путиным

Европе придется найти собственный способ как-то напрямую взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным, а не делать это через США, которые активно продвигают мирные переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Bloomberg.
"Или будет достигнут прочный мир, или мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - заявил президент Франции.
Макрон выступил после того, как лидеры Европейского союза утром 19 декабря объявили о согласии предоставить Украине заем в 90 млрд евро, отказавшись от идеи конфисковать замороженные активы России.
Но есть еще один важный вопрос, и он заключается в том, что Европа требует место за столом переговоров о мире в Украине. Сейчас США взяли на себя мирный процесс, но непонятно, готов ли Путин прекратить войну, поскольку имперские амбиции России, судя по всему, не претерпели изменений.
"Мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске правильной структуры для надлежащего восстановления участия в этой дискуссии. В противном случае мы будем обсуждать это между собой с переговорщиками, которые потом самостоятельно пойдут и будут обсуждать это с россиянами. Это не идеально", - отметил Макрон в своем выступлении.
Напоминаем, что тем временем Россия готовит контакты с США для уточнения, как изменился мирный план Дональда Трампа после его согласования с Украиной. При этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков напомнил, что в последние недели американские переговорщики во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом проводили консультации по этому плану.
Вечером 15 декабря в Берлине завершился очередной раунд переговоров по мирному плану. В переговорах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ЕС и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф - последний заявил об "ощутимом прогрессе" по итогам встреч.