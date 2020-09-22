Макрон заявил о возможном разломе на континенте из-за Беларуси

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Беларуси может привести к новому разлому на Европейском континенте. Он призвал избегать любого иностранного вмешательства в ситуацию в Беларуси.

Об этом Макрон заявил выступая на 75-й сессии Генаассамблеи ООН, которая транслировалась на сайте организации.

"В случае с Беларусью есть риск образования разлома на Европейском континенте. Необходим национальный политический диалог, и любое внешнее вмешательство недопустимо", - заявил он.

Кроме того, Макрон выразил поддержку белорусскому народу.

"Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение. Его чаяния нужно уважать, и мы их поддерживаем всеми силами", - отметил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что не видит другого пути для преодоления кризиса в Беларуси, как диалог при посредничестве ОБСЕ.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель готов отправиться в Беларусь для урегулирования ситуации, но на это должна согласиться действующая белорусская власть.

Ранее Совет ЕС поддержал призыв к новым выборам в Беларуси под эгидой ОБСЕ.

Отметим, что в Беларуси уже более 40 дней подряд люди выходят на акции протеста с требованием проведения новых президентских выборов и освобождения всех политических заключенных.