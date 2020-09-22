ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Макрон заявив про можливий розлом на континенті через Білорусь

Автор: РБК-Україна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ситуація в Білорусі може привести до нового розлому на Європейському континенті. Він закликав уникати будь-якого іноземного втручання в ситуацію в Білорусі.

Про це Макрон заявив виступаючи на 75-й сесії Генаассамблеі ООН, яка транслювалася на сайті організації.

"У випадку з Білоруссю є ризик утворення розлому на Європейському континенті. Необхідний національний політичний діалог, і будь-яке зовнішнє втручання неприпустиме", - заявив він.

Крім того, Макрон висловив підтримку білоруському народу.

Популярні новини

"Мужність білоруського народу викликає загальне захоплення. Його сподівання потрібно поважати, і ми їх підтримуємо усіма силами", - зазначив президент Франції.

Макрон підкреслив, що не бачить іншого шляху для подолання кризи у Білорусі, як діалог за посередництва ОБСЄ.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель готовий відправитися до Білорусі для врегулювання ситуації, але на це повинна погодитися діюча білоруська влада.

Раніше Рада ЄС підтримала заклик до нових виборів у Білорусі під егідою ОБСЄ.

Зазначимо, що у Білорусі вже понад 40 днів поспіль люди виходять на акції протесту з вимогою проведення нових президентських виборів і звільнення всіх політичних ув'язнених.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьЕммануель Макрон