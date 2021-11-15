Макрон заявил Путину о намерении защищать Украину

Сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона. Последний пообещал защищать Украину в случае новой агрессии со стороны РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ouest-France .

Во время встречи Макрон выразил обеспокоенность из-за того, что Российская Федерация продолжает размещение войск на границе с Украиной. Президент заявил о том, что Франция будет защищать территориальную целостность страны.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Франция и Германия планируют провести коммуникацию с Кремлем, чтобы демотивировать Россию от полномасштабной войны с Украиной.

Во время встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, Кулеба призвал партнеров Украины ужесточить санкции против России.