"Россия привыкла к словам". Кулеба призвал ЕС еще больше ужесточить санкции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает Европейский союз еще больше ужесточить санкции против России. По его мнению, она привыкла к словам и рассчитывает, что Европа "не сможет перейти от слов к делу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio .

Сообщается, что утром польская сторона в Брюсселе организовала встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой Кулеба обратился к ним с призывом ужесточить санкции против России.

Кроме того, он предоставил данные о скоплении российских войск возле Украины. По его словам, агрессию России против Украины нужно рассматривать в комплексе с ее действиями в Европе, учитывая искусственно спровоцированный миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой, использование газа в качестве оружия и кампании по дезинформации.

В связи с этим он призвал ЕС ужесточить санкции против России.

"Я думаю, Россия привыкла к словам и надеется, что Европа не сможет перейти от слов к делу. В интересах Европейского союза показать, что Россия ошибается", - добавил Кулеба.