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"Россия привыкла к словам". Кулеба призвал ЕС еще больше ужесточить санкции

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Брюссель, Понедельник 15 ноября 2021 14:52
"Россия привыкла к словам". Кулеба призвал ЕС еще больше ужесточить санкции Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (twitter.com/litdelnato)
Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает Европейский союз еще больше ужесточить санкции против России. По его мнению, она привыкла к словам и рассчитывает, что Европа "не сможет перейти от слов к делу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Сообщается, что утром польская сторона в Брюсселе организовала встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой Кулеба обратился к ним с призывом ужесточить санкции против России.

Кроме того, он предоставил данные о скоплении российских войск возле Украины. По его словам, агрессию России против Украины нужно рассматривать в комплексе с ее действиями в Европе, учитывая искусственно спровоцированный миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой, использование газа в качестве оружия и кампании по дезинформации.

В связи с этим он призвал ЕС ужесточить санкции против России.

"Я думаю, Россия привыкла к словам и надеется, что Европа не сможет перейти от слов к делу. В интересах Европейского союза показать, что Россия ошибается", - добавил Кулеба.

Напомним, в октябре ЕС расширил санкции против России из-за Крыма.

В частности, в списки вошли те, кто причастен к преследованию крымских татар.

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