Макрон заявил о невозможности повторного карантина во Франции

Фото: Эммануэль Макрон (1facebook com EmmanuelMacron)

Президент считает, что сопутствующий ущерб от карантина является значительным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "невозможно остановить страну" на карантин повторно, поскольку сопутствующий ущерб от него является значительным. Он считает, что в обществе нулевой риск невозможен.

Об этом сообщает BFMTV.

"Мы должны реагировать на эту угрозу, не впадая в доктрину нулевого риска", - заявил Макрон.

Он также добавил, что понимает "обоснованную тревогу, связанную с вирусом", повторив, что речь идет об "абсолютно новом эпидемическом явлении".

Эммануэль Макрон напомнил о политике здравоохранения, которая состоит из "тестирования, отслеживания, изоляции, организации чрезвычайных ситуаций, предотвращения болезней, ношение маски, когда это необходимо", что должно сдерживать эпидемию.

Напомним, Франция ввела обязательный масочный режим в закрытых публичных помещениях.

Кроме того, Франция выступила против тотального закрытия границ Евросоюза.

Также напомним, что в Париже открыли для посещения Эйфелеву башню.