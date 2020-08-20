ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Макрон заявив про неможливість повторного карантину у Франції

Четвер 20 серпня 2020 13:51
Макрон заявив про неможливість повторного карантину у Франції
Фото: Еммануель Макрон (1facebook com EmmanuelMacron)
Автор: Андрій Козловський

Президент вважає, що супутній збиток від карантину є значним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "неможливо зупинити країну" на карантин повторно, оскільки супутній збиток від нього є значним. Він вважає, що в суспільстві неможливий нульовий ризик.

Про це повідомляє BFMTV.

"Ми повинні реагувати на цю загрозу, не впадаючи в доктрину нульового ризику", - заявив Макрон.

Він також додав, що розуміє "обґрунтовану тривогу, пов'язану з вірусом", повторивши, що йдеться про "абсолютно нове епідемічне явище".

Еммануель Макрон нагадав про політику охорони здоров'я, яка складається з "тестування, відстеження, ізоляції, організації надзвичайних ситуацій, запобігання хворобам, носіння маски, коли це необхідно", що повинне стримувати епідемію.

Нагадаємо, Франція ввела обов'язковий масковий режим в публічних закритих приміщеннях.

Крім того, Франція виступила проти тотального закриття кордонів Євросоюзу.

Також нагадаємо, що в Парижі відкрили для відвідування Ейфелеву вежу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Франціякарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся