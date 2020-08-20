Макрон заявив про неможливість повторного карантину у Франції

Фото: Еммануель Макрон (1facebook com EmmanuelMacron)

Президент вважає, що супутній збиток від карантину є значним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "неможливо зупинити країну" на карантин повторно, оскільки супутній збиток від нього є значним. Він вважає, що в суспільстві неможливий нульовий ризик.

Про це повідомляє BFMTV.

"Ми повинні реагувати на цю загрозу, не впадаючи в доктрину нульового ризику", - заявив Макрон.

Він також додав, що розуміє "обґрунтовану тривогу, пов'язану з вірусом", повторивши, що йдеться про "абсолютно нове епідемічне явище".

Еммануель Макрон нагадав про політику охорони здоров'я, яка складається з "тестування, відстеження, ізоляції, організації надзвичайних ситуацій, запобігання хворобам, носіння маски, коли це необхідно", що повинне стримувати епідемію.

Нагадаємо, Франція ввела обов'язковий масковий режим в публічних закритих приміщеннях.

Крім того, Франція виступила проти тотального закриття кордонів Євросоюзу.

Також нагадаємо, що в Парижі відкрили для відвідування Ейфелеву вежу.