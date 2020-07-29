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Франция выступила против тотального закрытия границ ЕС

Париж, Среда 29 июля 2020 13:59
Франция выступила против тотального закрытия границ ЕС
Фото: Клеман Бон (twitter com CBeaune)
Автор: Роман Калиниченко

Франция не планирует вводить полный запрет на поездки в европейские страны

Франция призвала страны-члены ЕС избегать полного запрета на поездки внутри Европы и Шенгенской зоны. Франция также не планирует запрещать путешествия в европейские страны.

Об этом заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон, передает Politico.

По его словам, французское правительство создаст рекомендации для поездок в опасные регионы, где возобновилось распространение коронавируса, но сами поездки запрещать не будет.

"Следует как можно больше избегать тотального закрытия границ в пределах Европы и Шенгенской зоны. Мы пытаемся бороться с кластерами без непропорциональных мер", - сказал Бон.

В качестве примера, он привел рекомендацию для путешественников, которые собрались в испанскую Каталонию, где недавно произошла вспышка вируса.

"Но эта мера не распространяется на всю Испанию", - отметил министр.

Напомним, ранее ЕС разрешил открыть границы для некоторых категорий украинцев.

Накануне стало известно, что для большинства украинцев внешние границы блока останутся закрытыми на неопределенное время.

В украинском Кабинете министров сегодня спрогнозировали, когда украинцы смогут свободно путешествовать странами Европы.

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