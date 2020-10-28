Макрон заявил о небывалой скорости распространения коронавируса во Франции

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас коронавирус во Франции циркулирует темпами, которые превосходят все пессимистичные прогнозы. По его словам, власти страны "удивлены эволюцией вируса".

Об этом Макрон сказал в обращении к французской нации 28 октября, передает BFMTW.

"Мы ошеломлены ускорением эпидемии... Усилия были полезны, но этого уже недостаточно. В это время вирус циркулирует во Франции со скоростью, которой не предвидели даже самые пессимистичные прогнозы... Надо признать, что, как и все наши соседи, мы удивлены эволюцией вируса", - сказал он.

Также Макрон предположил, что вторая волна COVID-19, с которой сталкивается Франция, "несомненно, будет более жесткой и смертоносной, чем первая."

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Франции рассматривает возможность введения общенационального карантина минимум на четыре недели. Он не предусматривает локдауна, но ужесточает ограничения по всей стране.

Как писало РБК-Украина, в минувшее воскресенье Франция зарегистрировала рекордные 52 010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа.