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Новый антирекорд: во Франции за сутки более 52 тысяч зараженных COVID-19

Париж, Воскресенье 25 октября 2020 23:10
Новый антирекорд: во Франции за сутки более 52 тысяч зараженных COVID-19
Фото: медицинский работник (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Франция зарегистрировала рекордные 52 010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. До этого были зафиксированы 45 422 случая заражения в суботу.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, общее количество случаев коронавируса в стране составило 1 138 507. При этом Франция опередила Аргентину и Испанию, заняв пятое место в мире по количеству случаев после США, Индии, Бразилии и России.

За последние три дня во Франции было зарегистрировано более 139 тысяч новых случаев, что превышает 132 тысячи случаев, зарегистрированных в течение двухмесячного карантина с середины марта до середины мая.

Как и многие другие европейские страны, включая соседей Великобританию, Испанию и Италию, Франция в последние недели переживает вторую волну коронавируса.

Ранее сообщалось, что режим "чрезвычайного положения в области здравоохранения", вызванный пандемией COVID-19, может быть продлен во Франции до 16 февраля 2021 года.

РБК-Украина сообщало, что правительство Франции приняло решение ввести комендантский час в стране на шесть недель.

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