Во Франции могут ввести общенациональный карантин на месяц

Фото: Эмманюэль Макрон (flickr.com/ammiragliogiuseppedegiorgi)

Правительство Франции рассматривает возможность введения общенационального карантина минимум на четыре недели. Он не предусматривает локдауна, но ужесточает ограничения по всей стране.

Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что среди ограничений не будет закрытия школ и детских садиков, а также ограничения работы государственных служб и необходимой деятельности, список которой еще не согласован.

В рамках карантина могут закрыть бары и рестораны по всей стране, а также ввести ограничения по передвижению. Также будет выдана рекомендация по возможности перевести работу на дистанционный режим. Это касается и обучения в университетах.

В среду вечером президент Эмманюэль Макрон должен выступить с обращением, в котором сообщит о новых ограничениях.

В правительстве считают, что на фоне рекордных показателей заражения коронавирусом нужно вводить ограничения по всей стране, а не только в наиболее пострадавших регионах, поскольку новая вспышка может возникнуть в любом месте.

Вчера стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить премьер-министрам федеральных земель ФРГ ввести в стране так называемый "легкий" карантин. В случае его введения в Германии будет запрещена работа баров и ресторанов.

Напомним, в воскресенье Франция зарегистрировала рекордные 52 010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа.