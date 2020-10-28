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Макрон заявив про небувалу швидкість поширення коронавірусу у Франції

Париж , Середа 28 жовтня 2020 21:45
Макрон заявив про небувалу швидкість поширення коронавірусу у Франції
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)
Автор: Максим Зайченко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зараз коронавірус у Франції циркулює темпами, які перевершують всі песимістичні прогнози. За його словами, влада країни "здивована еволюцією вірусу".

Про це Макрон сказав у зверненні до французької нації 28 жовтня, передає BFMTW.

"Ми приголомшені прискоренням епідемії... Зусилля були корисні, але цього вже недостатньо. В цей час вірус циркулює у Франції зі швидкістю, якої не передбачали навіть найбільш песимістичні прогнози... Треба визнати, що, як і всі наші сусіди, ми здивовані еволюцією вірусу", - сказав він.

Також Макрон припустив, що друга хвиля COVID-19, з якою стикається Франція, "безсумнівно, буде більш жорсткою і смертоносною, ніж перша."

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Франції розглядає можливість запровадження загальнонаціонального карантину мінімум на чотири тижні. Він не передбачає локдауну, але посилює обмеження по всій країні.

Як повідомляло РБК-Україна, минулої неділі Франція зареєструвала рекордні 52 010 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом за останні 24 години.

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