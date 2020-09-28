Макрон завтра проведет встречу с Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Встреча состоится во время его визита в Литву.
Об этом заявил официальный представитель французского правительства, передает AFP.
При этом он отметил, что встреча Макрона и Тихановской станет серьезной демонстрацией поддержки активиста.
Ранее белорусская оппозиционерка просила о встрече французского президента и призывала его помочь в урегулировании кризиса в Беларуси.
Представитель французского правительства заявил, что Макрон встретится с Тихановской, "если она попросит", во время своего трехдневного визита в Литву и Латвию.
Напомним, ранее Тихановская заявила, что хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника в белорусском кризисе.
Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон ранее надеялся, что Россия убедит Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ.
Добавим, что Макрон назвал происходящее в Беларуси кризисом власти и заявил, что Лукашенко следует добровольно уйти поста президента.