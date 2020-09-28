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Макрон завтра проведет встречу с Тихановской

Париж, Понедельник 28 сентября 2020 19:10
Макрон завтра проведет встречу с Тихановской
Фото: Эммануэль Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)
Автор: РБК-Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Встреча состоится во время его визита в Литву.

Об этом заявил официальный представитель французского правительства, передает AFP.

При этом он отметил, что встреча Макрона и Тихановской станет серьезной демонстрацией поддержки активиста.

Ранее белорусская оппозиционерка просила о встрече французского президента и призывала его помочь в урегулировании кризиса в Беларуси.

Представитель французского правительства заявил, что Макрон встретится с Тихановской, "если она попросит", во время своего трехдневного визита в Литву и Латвию.

Напомним, ранее Тихановская заявила, что хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника в белорусском кризисе.

Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон ранее надеялся, что Россия убедит Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ.

Добавим, что Макрон назвал происходящее в Беларуси кризисом власти и заявил, что Лукашенко следует добровольно уйти поста президента.

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Новости Украины Политика БеларусьЛитваоппозицияЭммануэль Макрон
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