Макрон завтра проведет встречу с Тихановской

Фото: Эммануэль Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Встреча состоится во время его визита в Литву.

Об этом заявил официальный представитель французского правительства, передает AFP.

При этом он отметил, что встреча Макрона и Тихановской станет серьезной демонстрацией поддержки активиста.

Ранее белорусская оппозиционерка просила о встрече французского президента и призывала его помочь в урегулировании кризиса в Беларуси.

Представитель французского правительства заявил, что Макрон встретится с Тихановской, "если она попросит", во время своего трехдневного визита в Литву и Латвию.

Напомним, ранее Тихановская заявила, что хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника в белорусском кризисе.

Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон ранее надеялся, что Россия убедит Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ.

Добавим, что Макрон назвал происходящее в Беларуси кризисом власти и заявил, что Лукашенко следует добровольно уйти поста президента.