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Макрон завтра проведе зустріч з Тіхановською

Париж, Понеділок 28 вересня 2020 19:10
Макрон завтра проведе зустріч з Тіхановською
Фото: Еммануель Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)
Автор: РБК-Україна

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановською. Зустріч відбудеться під час його візиту в Литву.

Про це заявив офіційний представник французького уряду, передає AFP.

При цьому він зазначив, що зустріч Макрона і Тіхановська стане серйозною демонстрацією підтримки активіста.

Раніше білоруська опозиціонерка просила про зустріч французького президента і закликала його допомогти у врегулюванні кризи в Білорусі.

Представник французького уряду заявив, що Макрон зустрінеться з Тіхановьскою, "якщо вона попросить", під час свого триденного візиту в Литву і Латвію.

Нагадаємо, раніше Тіхановська заявила, що хотіла б, щоб Франція взяла на себе функції посередника в білоруському кризі.

Крім того, французький президент Еммануель Макрон раніше сподівався, що Росія переконає Олександра Лукашенка в необхідності посередництва ОБСЄ.

Додамо, що Макрон назвав те, що відбувається в Білорусі кризою влади і заявив, що Лукашенко слід добровільно піти з поста президента.

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