Макрон назвал неуместным введение иностранных войск в Беларусь

Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против внешнего вмешательства во внутриполитический кризис в Беларуси. По его мнению, любое внешнее силовое вмешательство было бы неуместным.

Об этом он заявил во время пресс-конференции вблизи Эйфелевой башни, передает агентство Reuters.

По словам французского президента, вмешательство России или любых других стран, будь то введение военных или сил внутренней безопасности, приведет к регионализации и интернационализации вопроса Беларуси.

"Я считаю такое вмешательство неуместным", - подчеркнул он.

В то же время Макрон выступает за вовлечение российской стороны в диалог по Беларуси и хочет, чтобы Москва помогла убедить действующего белорусского президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ в решении внутриполитического кризиса.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовил специальные отряды силовиков, которых могут направить в Беларусь для помощи в решении политического кризиса.

Кроме того, Лукашенко договорился с Путиным о применении совместной группировки войск в случае военной угрозы со стороны Запада.