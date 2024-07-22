Макрон закликав до "політичного перемир'я" під час Олімпійських ігор

Як повідомляє видання, відповідаючи на запитання журналістів у рамках візиту в олімпійське селище у Сен-Дені, Макрон заявив про "спортивне свято" у поєднанні з "олімпійським і політичним перемир'ям".

"Саме Ігри будуть в центрі життя країни, і світ буде у Франції завдяки їм", - сказав він.

Однак французький президент не уточнив, чи має це на увазі, що він не призначатиме прем'єр-міністра раніше закінчення Олімпіади.

Водночас в оточенні Макрона уточнили, що призначення прем'єра замість Габріеля Атталя, який подав у відставку, малоймовірне до Олімпіади, "якщо не станеться колосальне прискорення" переговорів.