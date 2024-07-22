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Макрон призвал к "политическому перемирию" во время Олимпийских игр

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Олимпийские игры, которые начнутся в Париже 26 июля, станут моментом "политического перемирия" во время попыток сформировать новое правительство после досрочных выборов.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Как сообщает издание, отвечая на вопросы журналистов в рамках визита в олимпийскую деревню в Сен-Дене, Макрон заявил о "спортивном празднике" в сочетании с "олимпийским и политическим перемирием".

"Именно Игры будут в центре жизни страны, и мир будет во Франции благодаря им", - сказал он.

Однако французский президент не уточнил, имеет ли это ввиду, что он не будет назначать премьер-министра раньше окончания Олимпиады.

В то же время в окружении Макрона уточнили, что  назначение премьера вместо Габриэля Атталя, который подал в отставку, маловероятно до Олимпиады, "если не произойдет колоссальное ускорение" переговоров.

Премьер Франции подал в отставку

Напомним, 7 июля премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что уйдет в отставку после второго тура парламентских выборов, на котором президентская коалиция, представителем которой он является, заняла второе место.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять отставку Атталя и правительства 16 июля. Однако этого не произошло.

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