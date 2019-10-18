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Макрон выступил против продления Brexit, если британский парламент не одобрит сделку

Новости » В мире    18.10.2019 - 17:24
Макрон выступил против продления Brexit, если британский парламент не одобрит сделку
Фото: Эммануель Макрон (elysee.fr)

Палата общин должна проголосовать за сделку 19 октября

В пятницу, 18 октября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он против продления выхода Великобритании из ЕС (Brexit) после крайнего срока 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отметим, 19 октября Палата общин британского парламента должна провести голосование по ранее достигнутому соглашению между 27 странами ЕС и Великобританией.

"Я надеюсь, что мы сможем придерживаться сроков, которые мы дали себе, и что дата 31 октября будет соблюдаться... Я не делаю политических волн, я не хочу вмешиваться в то, проголосует ли британский парламент за то или иное решение, но я не думаю, что должна быть предоставлена ​​еще одна отсрочка. Мы должны закончить эти переговоры и перейти к переговорам о наших будущих отношениях и завершить их", - сказал Макрон на пресс-конференции.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила лидерам Европейского союза, что отсрочка Brexit будет неизбежной, если депутаты британского парламента не поддержат новое соглашение.

Также РБК-Украина сообщало, что Макрон против переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС. В то же время французкий лидер признал, что две страны добились значительного прогресса в проведении внутренних реформ.

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Новости Украины BrexitЭммануэль Макрон
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