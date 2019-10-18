Макрон виступив проти продовження Brexit, якщо британський парламент не схвалить угоду

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Палата громад має проголосувати за угоду 19 жовтня

У п'ятницю, 18 жовтня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він проти продовження виходу Великобританії з ЄС (Brexit) після крайнього терміну 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Відзначимо, 19 жовтня Палата громад британського парламенту має провести голосування з раніше досягнутої угоди між 27 країнами ЄС і Великобританією.

"Я сподіваюся, що ми зможемо дотримуватися термінів, які ми дали собі, і що дата 31 жовтня буде дотримуватися... Я не роблю політичних хвиль, я не хочу втручатися в те, чи проголосує британський парламент за те чи інше рішення, але я не думаю, що має бути надана ще одна відстрочка. Ми повинні завершити ці переговори і перейти до переговорів про наші майбутні відносини і завершити їх", - сказав Макрон на прес-конференції.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила лідерам Європейського союзу, що відстрочка Brexit буде неминучою, якщо депутати британського парламенту не підтримають нову угоду.

Також РБК-Україна повідомляло, що Макрон проти переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії в ЄС. В той же час французький лідер визнав, що дві країни досягли значного прогресу в проведенні внутрішніх реформ.