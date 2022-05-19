Макрон во время встречи с Санду: война в Украине может расшириться на другие страны

Франция не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в четверг,19 мая, президента Франции Эмманюэля Макрона во время его совместного брифинга с президентом Молдовы Майей Санду во время встречи в Елисейском дворце.