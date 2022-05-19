ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон во время встречи с Санду: война в Украине может расшириться на другие страны

Новина українською →
Франция, Четверг 19 мая 2022 18:30
Макрон во время встречи с Санду: война в Украине может расшириться на другие страны Фото: Эмманюэль Макрон и Майя Санду (скриншот из видео/facebook)
Автор: Наталия Гурковская

Франция не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в четверг,19 мая, президента Франции Эмманюэля Макрона во время его совместного брифинга с президентом Молдовы Майей Санду во время встречи в Елисейском дворце.

"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны", - сказал Макрон.

По его словам, Франция, "намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдовы".

Напомним, в начале мая Франция отправила Украине 15-й гуманитарный конвой ориентировочной стоимостью 200 тысяч евро.

Отметим, в середине апреля Франция передала Украине пожарные машины, кареты "скорой помощи" и аварийно-спасательное оборудование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Майя Санду
NEWS
Есть выбор. Данилов рассказал, что ждет людей на Донбассе после освобождения
Есть выбор. Данилов рассказал, что ждет людей на Донбассе после освобождения
DAILY
Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ