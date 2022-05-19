ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон під час зустрічі із Санду: війна в Україні може розширитися на інші країни

Новость на русском →
Франція, Четвер 19 травня 2022 18:30
Макрон під час зустрічі із Санду: війна в Україні може розширитися на інші країни Фото: Емманюель Макрон та Майя Санду (скриншот з відео/facebook)
Автор: Наталія Гурковська

Франція не виключає, що війна в Україні може поширитись на сусідні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у четвер, 19 травня, президента Франції Емманюеля Макрона під час його спільного брифінгу з президентом Молдови Майєю Санду під час зустрічі у Єлисейському палаці.

"Недавні інциденти у Придністров'ї показують, що не можна виключати поширення конфлікту на сусідні країни", - сказав Макрон.

За його словами, Франція, "має намір з особливою увагою стежити за ситуацією з регіональною безпекою та будь-яким можливим посяганням на суверенітет та територіальну цілісність Молдови".

Нагадаємо, на початку травня Франція відправила Україні 15-й гуманітарний конвой орієнтовною вартістю 200 тисяч євро.

Відзначимо, в середині квітня Франція передала Україні пожежні машини, карети "швидкої допомоги" та аварійно-рятувальне обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон Мая Санду
NEWS
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ