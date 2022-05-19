Макрон під час зустрічі із Санду: війна в Україні може розширитися на інші країни

Франція не виключає, що війна в Україні може поширитись на сусідні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у четвер, 19 травня, президента Франції Емманюеля Макрона під час його спільного брифінгу з президентом Молдови Майєю Санду під час зустрічі у Єлисейському палаці.

"Недавні інциденти у Придністров'ї показують, що не можна виключати поширення конфлікту на сусідні країни", - сказав Макрон.

За його словами, Франція, "має намір з особливою увагою стежити за ситуацією з регіональною безпекою та будь-яким можливим посяганням на суверенітет та територіальну цілісність Молдови".