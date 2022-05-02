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Франция отправила гумконвой Украине стоимостью 200 тысяч евро

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Лион, Понедельник 02 мая 2022 21:04
Франция отправила гумконвой Украине стоимостью 200 тысяч евро Фото: Франция отправила гумконвой Украине стоимостью 200 тысяч евро (t me UkrzalInfo)
Автор: РБК-Украина

Association Solidarité Ukraine-Lyon отправила в Украину уже 15-й конвой гуманитарной помощи ориентировочной стоимостью 200 тыс. евро.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу посольства Украины во Франции.

Из Лиона также отправлено авто скорой помощи, которое будет передано для нужд Украины в Ровно.

Местная ассоциация "Un nouveau sourire" предоставила пожертвования на сумму 14 тыс. евро - молоко и детское питание.

Biosample предоставило медицинское оборудование (сканеры, дефибрилляторы) общей стоимостью 85 тыс. евро.

Bricorama и Bricomarché d'Apprieu предоставили оборудование стоимостью 40 тыс. евро, в том числе 16 генераторов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидер Франции пообещал усилить военную и гуманитарную поддержку Украины.

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