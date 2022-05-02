Франция отправила гумконвой Украине стоимостью 200 тысяч евро
Association Solidarité Ukraine-Lyon отправила в Украину уже 15-й конвой гуманитарной помощи ориентировочной стоимостью 200 тыс. евро.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу посольства Украины во Франции.
Из Лиона также отправлено авто скорой помощи, которое будет передано для нужд Украины в Ровно.
Местная ассоциация "Un nouveau sourire" предоставила пожертвования на сумму 14 тыс. евро - молоко и детское питание.
Biosample предоставило медицинское оборудование (сканеры, дефибрилляторы) общей стоимостью 85 тыс. евро.
Bricorama и Bricomarché d'Apprieu предоставили оборудование стоимостью 40 тыс. евро, в том числе 16 генераторов.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидер Франции пообещал усилить военную и гуманитарную поддержку Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.