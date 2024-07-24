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Макрон вирішив не призначати новий уряд до завершення Олімпіади-2024

Середа 24 липня 2024 03:48
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Макрон вирішив не призначати новий уряд до завершення Олімпіади-2024 Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не призначатиме новий уряд країни раніше за "середину серпня". Тобто до того часу, як мають завершитися літні Олімпійські ігри 2024 у Парижі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Таку заяву французький лідер зробив після свого нещодавнього заклику до "політичного перемир'я" на час Олімпіади.

"Очевидно, що до середини серпня ми повинні бути зосереджені на Іграх, а потім, залежно від прогресу із цих дискусій, я буду відповідати за призначення прем'єр-міністра або поручу прем'єр-міністру сформувати уряд і мати найширший склад, який дозволить йому діяти і мати стабільність", - сказав Макрон.

Так, на його думку, Франція "не в змозі щось змінити" напередодні Олімпійських ігор у Парижі.

Говорячи про можливого нового прем'єра французький президент наголосив на важливості не ім'я кандидата, а те, яка більшість "може виникнути в Асамблеї", покладаючи на парламентські групи "відповідальність за пошук компромісів".

За словами Макрона, було б неправильно говорити про те, що "Новий народний фронт" (NFP) має більшість, посилаючись на поразку Андре Шассеня у голосуванні за пост президента Національних зборів.

Що передувало

Нагадаємо, 7 липня французький прем'єр Габріель Атталь повідомив, що піде у відставку. Таку заяву він зробив після 2-го туру парламентських виборів, на якому президентська коаліція, представником якої він є, посіла 2 місце.

Пізніше стало відомо, що президент Франції Макрон зібрався прийняти відставку Атталя та уряду 16 липня. Проте цього не сталося.

22 липня французькі ЗМІ писали, що в оточенні Макрона вважають малоймовірним призначення нового глави уряду замість Атталя до Олімпіади, "якщо не станеться колосальне прискорення" переговорів.

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Франція Еммануель Макрон Олімпіада 2024
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