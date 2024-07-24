Макрон решил не назначать новое правительство до завершения Олимпиады-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет назначать новое правительство страны раньше "середины августа". То есть до того времени, как должны завершиться летние Олимпийские игры 2024 в Париже.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Такое заявление французский лидер сделал после своего недавнего призыва к "политическому перемирию" во время Олимпиады.

"Очевидно, что до середины августа мы должны быть сосредоточены на Играх, а затем, в зависимости от прогресса по этим дискуссиям, я буду отвечать за назначение премьер-министра или поручу премьер-министру сформировать правительство и иметь самый широкий состав, который позволит ему действовать и иметь стабильность", - сказал Макрон.

Так, по его мнению, Франция "не в состоянии что-либо изменить" накануне Олимпийских игр в Париже.

Говоря о возможном новом премьере французский президент отметил важность не имени кандидата, а то, какое большинство "может возникнуть в Ассамблее", возлагая на парламентские группы "ответственность за поиск компромиссов".

По словам Макрона, было бы неправильно говорить о том, что "Новый народный фронт" (NFP) имеет большинство, ссылаясь на поражение Андре Шассеня на голосовании за пост президента Национального собрания.

Что предшествовало

Напомним, 7 июля французский премьер Габриэль Атталь сообщил, что уйдет в отставку. Такое заявление он сделал после 2-го тура парламентских выборов, на котором президентская коалиция, представителем которой он является, заняла 2-е место.

Позже стало известно, что президент Франции Макрон собрался принять отставку Атталя и правительства 16 июля. Но этого не произошло.

22 июля французские СМИ писали, что в окружении Макрона считают маловероятным назначение нового главы правительства вместо Атталя до Олимпиады, "если не произойдет колоссальное ускорение" переговоров.