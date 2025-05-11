Макрон відреагував на пропозицію про Стамбул: Путін усе ще хоче виграти час

Президент Франції Еммануель Макрон відповів главі Кремля Володимиру Путіну на його ініціативу про відновлення переговорів у Стамбулі. Він назвав такий крок "недостатнім".

Про це РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Він додав, що Путін "шукає вихід, але він все ще хоче виграти час".

"Безумовному припиненню вогню не передують переговори", - заявив Макрон журналістам, зійшовши з поїзда в польському місті Перемишль після повернення з поїздки в Україну.

За його словами, пропозиція Путіна - це "перший крок, але недостатній".

Що сказав Путін

У ніч на 11 травня глава Кремля провів нічну пресконференцію. Під час неї Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі.

"Ми пропонуємо Києву відновити прямі переговори без будь-яких попередніх умов. Ми пропонуємо ......відновити переговори вже в четвер (15 травня, - ред), у Стамбулі", - заявив Путін і тим самим відкинув припинення вогню, запропоноване Україною, ЄС і США з 12 травня.

При цьому Путін повідомив, що в неділю, 11 травня, він поговорить із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом про сприяння переговорам.

Нагадаємо, як раніше зазначали Україна, США та лідери "коаліції рішучих", які приїжджали до Києва 10 травня, якщо Кремль відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, Росії загрожують нові санкції. Також Україна, США та ЄС сформували список умов для Путіна.

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