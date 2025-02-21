Макрон: Український президент був обраний на вільних виборах, це не стосується Путіна

Під час прямого відеочату з користувачами інтернету президент Франції підтримав Зеленського після гучних висловлювань Трампа у середу з критикою у бік українського президента.

Макрон наголосив, що його український колега є легітимним та "обраним президентом вільної системи". Чого, додав президент Франції, "не можна сказати про Путіна".

"Це не той випадок Володимира Путіна, який вбиває своїх опонентів і який маніпулює своїми виборами протягом тривалого часу", - зазначив французький лідер.

Такі слова Макрона прозвучали після шокуючих заяв Трампа, який 19 лютого назвав свого українського колегу "диктатором без виборів", та озвучив думку, що Зеленський "зробив жахливу роботу", а також "відмовляється від проведення виборів".

За словами президента Франції, Зеленський "не може провести вибори", позаяк в Україні майже три роки діє воєнний стан, який перериває весь виборчий процес.

"Чи вважаєте ви, що в такій самій ситуації нам було б весело провести вибори?" - запитав Макрон.

Він також озвучив думку, що "тривалий мир" є "передумовою виборів" в Україні.

"Як ви думаєте, він (Зеленський) може організувати президентські чи парламентські вибори в країні, де мільйони українців втекли заради своєї безпеки, де мобілізовані кілька мільйонів інших на фронт... і цілу смугу його території захопила Росія?" - додав Макрон.

Лідер Франції пояснив, що "ми хочемо більше демократії в Україні в довгостроковій перспективі завдяки тривалому миру".

"Президент Зеленський також хоче демократії, тому що він є її плодом", - розповів Макрон.

"Диктаторські" висловлювання Трампа щодо Зеленського та реакція Європи

Як повідомлялося раніше, після того, як у Саудівській Аравії відбулась двостороння зустріч делегації США та РФ та перемовини щодо припинення війни в Україні (захід відбувся без представників ані Києва, ані Брюсселя), президент США Трамп заявив, що рейтинг довіри до Зеленського нібито становить лише 4%, що співзвучно з кремлівською пропагандою.

Американський президент також висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. А ще 19 лютого Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Коментарі президента США викликали негайну і різку реакцію європейських лідерів. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяви Трампа щодо Зеленського та назвав їх неправильними та небезпечними. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стер заявив, що подібне "глибоко необґрунтовано".

Нагадаємо, за законодавством в Україні заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. Також повідомлялося, що за даними опитувань, більшість українців проти проведення виборів під час війни.