Макрон: Украинский президент был избран на свободных выборах, это не касается Путина

Во время прямого видеочата с пользователями интернета президент Франции поддержал Зеленского после громких высказываний Трампа в среду с критикой в сторону украинского президента.

Макрон подчеркнул, что его украинский коллега является легитимным и "избранным президентом свободной системы". Чего, добавил президент Франции, "нельзя сказать о Путине".

"Это не тот случай Владимира Путина, который убивает своих оппонентов и который манипулирует своими выборами в течение длительного времени", - отметил французский лидер.

Такие слова Макрона прозвучали после шокирующих заявлений Трампа, который 19 февраля назвал своего украинского коллегу "диктатором без выборов", и озвучил мнение, что Зеленский "сделал ужасную работу", а также "отказывается от проведения выборов".

По словам президента Франции, Зеленский "не может провести выборы", поскольку в Украине почти три года действует военное положение, которое прерывает весь избирательный процесс.

"Считаете ли вы, что в такой же ситуации нам было бы весело провести выборы?" - задал вопрос Макрон.

Он также озвучил мнение, что "длительный мир" является "предпосылкой выборов" в Украине.

"Как вы думаете, он (Зеленский) может организовать президентские или парламентские выборы в стране, где миллионы украинцев бежали ради своей безопасности, где мобилизованы несколько миллионов других на фронт... и целую полосу его территории захватила Россия?" - добавил Макрон.

Лидер Франции пояснил, что "мы хотим больше демократии в Украине в долгосрочной перспективе благодаря длительному миру".

"Президент Зеленский также хочет демократии, потому что он является ее плодом", - рассказал Макрон.

"Диктаторские" высказывания Трампа о Зеленском и реакция Европы

Как сообщалось ранее, после того, как в Саудовской Аравии состоялась двусторонняя встреча делегации США и РФ и переговоры относительно окончания войны в Украине (мероприятие состоялось без представителей ни Киева, ни Брюсселя), президент США Трамп заявил, что рейтинг доверия к Зеленскому якобы составляет лишь 4%, что созвучно с кремлевской пропагандой.

Американский президент также выразил недовольство тем, что в Украине не проводят выборы во время войны. А еще 19 февраля Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Комментарии президента США вызвали немедленную и резкую реакцию европейских лидеров. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления Трампа в отношении Зеленского и назвал их неправильными и опасными. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стер заявил, что подобное "глубоко необоснованно".

Напомним, по законодательству в Украине запрещено проводить выборы во время действия военного положения. Также сообщалось, что по данным опросов, большинство украинцев против проведения выборов во время войны.