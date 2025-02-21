Макрон: Український президент був обраний на вільних виборах, це не стосується Путіна
Президент Франції Еммануель Макрон відкидає нещодавні закиди американського колеги Дональда Трампа на адресу українського президента Володимира Зеленського щодо його начебто "диктаторства без виборів". Натомість нагадує про проблему з "виборами" глави Кремля Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Макрона, яку цитує BFMTV.
Під час прямого відеочату з користувачами інтернету президент Франції підтримав Зеленського після гучних висловлювань Трампа у середу з критикою у бік українського президента.
Макрон наголосив, що його український колега є легітимним та "обраним президентом вільної системи". Чого, додав президент Франції, "не можна сказати про Путіна".
"Це не той випадок Володимира Путіна, який вбиває своїх опонентів і який маніпулює своїми виборами протягом тривалого часу", - зазначив французький лідер.
Такі слова Макрона прозвучали після шокуючих заяв Трампа, який 19 лютого назвав свого українського колегу "диктатором без виборів", та озвучив думку, що Зеленський "зробив жахливу роботу", а також "відмовляється від проведення виборів".
За словами президента Франції, Зеленський "не може провести вибори", позаяк в Україні майже три роки діє воєнний стан, який перериває весь виборчий процес.
"Чи вважаєте ви, що в такій самій ситуації нам було б весело провести вибори?" - запитав Макрон.
Він також озвучив думку, що "тривалий мир" є "передумовою виборів" в Україні.
"Як ви думаєте, він (Зеленський) може організувати президентські чи парламентські вибори в країні, де мільйони українців втекли заради своєї безпеки, де мобілізовані кілька мільйонів інших на фронт... і цілу смугу його території захопила Росія?" - додав Макрон.
Лідер Франції пояснив, що "ми хочемо більше демократії в Україні в довгостроковій перспективі завдяки тривалому миру".
"Президент Зеленський також хоче демократії, тому що він є її плодом", - розповів Макрон.
"Диктаторські" висловлювання Трампа щодо Зеленського та реакція Європи
Як повідомлялося раніше, після того, як у Саудівській Аравії відбулась двостороння зустріч делегації США та РФ та перемовини щодо припинення війни в Україні (захід відбувся без представників ані Києва, ані Брюсселя), президент США Трамп заявив, що рейтинг довіри до Зеленського нібито становить лише 4%, що співзвучно з кремлівською пропагандою.
Американський президент також висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. А ще 19 лютого Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів".
Коментарі президента США викликали негайну і різку реакцію європейських лідерів. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяви Трампа щодо Зеленського та назвав їх неправильними та небезпечними. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стер заявив, що подібне "глибоко необґрунтовано".
Нагадаємо, за законодавством в Україні заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. Також повідомлялося, що за даними опитувань, більшість українців проти проведення виборів під час війни.
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